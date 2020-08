Protest Thailand breidt zich uit, ook koning wekt ergernis

In Thailand klinkt de roep om meer democratie en vrijheden steeds luider. Ruim een week geleden gingen 20.000 studenten in de hoofdstad Bangkok de straat op. Wat begon als een studentenprotest, breidt zich nu uit onder de rest van de bevolking.

De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen, het aftreden van premier (en oud-legerleider) Prayuth en hervorming van de monarchie. Dat laatste is opmerkelijk, zegt correspondent Annemarie Kas vanuit Jakarta. Kritiek op het koningshuis is een groot taboe in Thailand: "Op majesteitsschennis staat vijftien jaar gevangenisstraf."

Impopulair

Het koningshuis was onder de vorige koning Bhumibol, die regeerde van 1946 tot zijn dood in 2016, erg populair. Sinds zijn zoon het in 2018 overnam, neemt de kritiek toe.

Sinds zijn aantreden heeft Maha Vajiralongkorn steeds meer macht naar zich toegetrokken. Kas: "Hij heeft twee eenheden van het leger onder zijn zeggenschap geplaatst en kan zelf beslissen over de financiën van het koningshuis."

Maar wat de Thai het meest dwarszit, is dat de koning het overgrote deel van zijn tijd doorbrengt in een villa in Duitsland. "Hij verblijft daar voornamelijk en is niet vaak in Thailand. Dat komt niet erg betrokken over, vinden de demonstranten."