Inspectie eist andere stenen onder het spoor, ProRail naar de rechter

De inspectie zegt dat ProRail door het gebruik van de ballast in overtreding is en eist dat de spoorbeheerder binnen drie maanden kwartsloze steentjes gaat gebruiken op het gehele spoornetwerk "waarmee voorkomen wordt dat werknemers, zelfstandigen en derden blootgesteld kunnen worden aan kankerverwekkend kwartsstof".

De ballast ligt onder bijna alle rails in Nederland, dat is ongeveer 7000 kilometer spoor. Jaarlijks worden honderdduizenden tonnen aan steentjes vervangen, waarbij dus kankerverwekkende kwartsstof kan vrijkomen. Het televisieprogramma Zembla toonde vorig jaar aan dat sommige spoorwerkers al tien jaar worden blootgesteld aan te hoge concentraties van die kankerverwekkende stof.

Het gaat om de stenen die onder de rails liggen, ook wel ballast genoemd. Ze zorgen ervoor dat de krachten van treinen die over het spoor rijden, goed worden afgevoerd naar de ondergrond. Ook voeren ze regenwater af en zorgen ze ervoor dat het spoor in een rechte lijn blijft liggen.

Volgens ProRail is het onhaalbaar om aan de eis van de inspectie te voldoen, omdat er niet genoeg kwartsloze steentjes beschikbaar zijn. "Als we verplicht worden kwartsloos te werken, kunnen we geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden niet uitvoeren."

De Arbeidsinspectie denkt wel dat er genoeg voorraad is, laat een woordvoerder weten. "Daar hebben we onderzoek naar gedaan en in Europa is er ruim voldoende kwartsloze ballast te vinden. Wij gaan niet over de prijs daarvan, maar gezondheid kent wat ons betreft geen prijs."

Met de rechtszaak hoopt ProRail dat de eis van tafel gaat. "Doen wij dit niet, dan zijn wij formeel in overtreding en komt het noodzakelijke spooronderhoud, en daarmee mogelijk de veiligheid van het treinverkeer in gevaar."