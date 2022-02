Schmidts grote doel: 'Club verlaten op goed moment en op een goede manier'

Persoonlijke redenen. Die liggen ten grondslag aan de beslissing van Roger Schmidt om PSV na dit seizoen te verlaten en niets anders. Welke dat precies zijn, laat de Duitse coach in het midden, maar aan de club en de al dan niet beperkte mogelijkheden in Eindhoven ligt het in ieder geval niet. "Ik heb altijd één groot doel als ik bij een club ga werken: de club verlaten op een goed moment en op een goede manier. En al helemaal als ik mij bij een club op mijn plek voel, zoals hier bij PSV. Ik vind het heerlijk om coach bij deze club en van deze ploeg te zijn. Ik zie nog grote mogelijkheden om onze doelen te bereiken dit seizoen, om het succesvol af te maken."

PSV-AZ PSV, de nummer twee van de ranglijst, krijgt zaterdagavond nummer vijf AZ op bezoek. De wedstrijd (aftrap 20.00 uur) is live te volgen via flitsen op NPO Radio 1 en in het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is direct na afloop online te zien en om 22.35 uur uitgebreid in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.

Met zijn constatering dat hij niet tot zijn 65ste of 70ste in het trainersvak actief zal zijn, wekt de 54-jarige Schmidt wel de indruk nog elders te willen rondkijken voordat hij met pensioen gaat. En dan is nog weer eens twee jaar PSV een lange tijd. Zijn aflopende contract met één jaar verlengen was geen optie. "Dan zou ik in oktober weer allemaal vragen over mijn toekomst krijgen." Verdrietig en opgelucht De PSV-leiding heeft de afgelopen anderhalf jaar z'n oren heeft laten hangen naar de wensen van de trainer. "Het hoort bij mijn werk om het team te verbeteren en dat heb ik samen met de verantwoordelijke mensen gedaan", verdedigt Schmidt zich. "PSV heeft nu een heel goed elftal, met een goede balans, met grote talenten en ervaren spelers. Ik heb niettemin een persoonlijke beslissing moeten nemen nu mijn contract afloopt."

PSV-trainer Schmidt: 'Nog twee jaar erbij is lang voor een coach' - NOS