A12 in beide richtingen dicht bij Bunnik vanwege gekantelde vrachtwagen

Op de snelweg A12 is een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde in de richting van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik. De snelweg bij knooppunt Lunetten is nu in beide richtingen afgesloten. Het verkeer richting het oosten wordt omgeleid via de A2, A15 en de A50.

Verkeer naar Utrecht wordt vanaf Knooppunt Maanderbroek omgeleid via de snelwegen A30, A1 en A28.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De oorzaak is niet duidelijk. ANWB meldt dat de vrachtwagen pesticiden vervoerde. Of er slachtoffers zijn gevallen, is eveneens niet duidelijk.

De brandweer onderzoekt of er een lekkage is ontstaan, meldt RTV Utrecht. Rijkswaterstaat verwacht nog enkele uren bezig te zijn met opruimwerkzaamheden. De vrachtwagen ligt voor een deel op de weg, maar om hulpdiensten de ruimte te geven, is alles afgesloten.