'Matseditie' NK Tegenwindfietsen: aerodynamische ventieldop, 1,4 seconden wind mee

Het NK Tegenwindfietsen, waarbij deelnemers 8,5 kilometer tegen minimaal windkracht 7 in fietsen, is binnen drie uur uitverkocht. Gisteren bleek dat het zondag hard genoeg gaat waaien om het startschot te laten klinken.

300 deelnemers proberen dit weekend zo snel mogelijk over de Oosterscheldekering te fietsen met windsnelheden tot 88 kilometer per uur. Dat doen ze op een fiets zonder versnellingen, met terugtraprem. De wind waait daarbij uit het zuidwesten zodat ze pal tegen de wind in fietsen.

Dat het NK Tegenwindfietsen zo snel was uitverkocht, verbaast organisator Robert Stoekenbroek niet. "Mensen hebben zin om wat geks te doen en dit is natuurlijk een behoorlijk gek evenement." De eerste deelnemers starten zondag om 08.00 uur en doen er zo'n 25 tot 30 minuten over.

Matseditie

Omdat de wedstrijd vorig jaar niet kon doorgaan door de coronapandemie, wil de organisatie het de fietsers dit jaar iets makkelijker maken. Daarom zal het dit jaar gaan om de 'matseditie'. "Nog steeds een loodzwaar evenement, maar met een paar kleine tegemoetkomingen", laat de organisatie weten.

Zo ligt de eindstreep dankzij de 'smokkelfinish' anderhalve meter dichterbij en er is een 'Tegenwind-mee-bocht', waarbij vermoeide deelnemers een bochtje kunnen draaien en zo 1,4 seconden wind mee hebben.

Ook ontvangen deelnemers een aerodynamische ventieldop. "Met dat dopje heb je iets minder luchtweerstand, dat is een ventieldopje in de vorm van een windhelm", vertelt Robert Stoekenbroek van de organisatie aan Omroep Zeeland.

Naast de harde wind wordt het ook een heel natte editie. "En met die regen zorgen we er in ieder geval voor dat mensen ook gedoucht over de finish komen, dus dan word je alvast gematst."