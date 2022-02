NAVO-baas Stoltenberg vertrekt naar Noorse centrale bank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wordt de nieuwe baas van de centrale bank in Noorwegen. De Noorse regering heeft hem voor die functie voorgedragen.

Stoltenberg was eerder premier van Noorwegen, van 2000 tot 2001 en van 2005 tot 2013. Daarom is er binnen de Noorse oppositie kritiek op de voordracht: met de benoeming van de oud-premier zou de onafhankelijke status van Norges Bank in het geding zijn.

De benoeming van de 62-jarige econoom Stoltenberg betekent niet dat hij meteen bij de NAVO vertrekt. Hij heeft gezegd dat hij sowieso zijn huidige termijn uitzit. Die loopt eind september dit jaar af.

Opvolger

Jens Stoltenberg is sinds 1 oktober 2014 de hoogste baas van de NAVO. Hij volgde de Deen Anders Fogh Rasmussen op.

Het is nog niet bekend wie vanaf oktober Stoltenberg opvolgt. Het is traditie dat er een Europeaan voor wordt gekozen, aangezien de militaire leiding van de verdragsorganisatie altijd in handen is van een Amerikaan.