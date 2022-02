Verloren zonen terug in de eredivisie: 'Het voelt als thuiskomen'

Als voetballer de gok wagen in het buitenland om vervolgens enkele jaren (of zelfs maanden later) te concluderen dat het niet de beste keuze is geweest. Ook in de afgelopen wintertransferperiode keerden weer veel voetballers (gedesillusioneerd) terug naar Nederland. Brian Brobbey, Philippe Sandler, Justin Hoogma, Joshua Brenet, Sydney van Hooijdonk, Jorrit Hendrix en Mohamed Ihattaren. Het is maar een greep uit de voetballers die sinds dit kalenderjaar weer onder contract staan bij een Nederlandse club en vanuit het buitenland komen. Als we naar de namen kijken, kun je concluderen dat elke speler zijn eigen verhaal heeft, maar dat ze bij hun buitenlandse club(s) niet slaagden. Wat zegt die intocht over de hoogste Nederlandse voetbaldivisie? Is de eredivisie sterker geworden? "De eredivisie telt Europees sowieso mee. Waar ik ook in het buitenland kom, iedereen kent de Nederlandse topclubs", zegt ervaringsdeskundige Philippe Sandler. Klassiek verhaal Het verhaal van de inmiddels 24-jarige verdediger is klassiek: een illusie armer, maar een ervaring rijker. Sandler maakte als jongeling indruk bij PEC Zwolle en koos medio 2018, als 20-jarig groentje, voor de reuzenstap naar Manchester City. Bekijk hieronder een interview met Philippe Sandler over zijn terugkeer naar de eredivisie.

Mede door een flinke knie- en enkelblessure liep Sandlers avontuur bij City uit op een mislukking. Hij kwam in 3,5 jaar tijd welgeteld tot twee officiële duels voor de club. Sandler keerde onlangs bij Feyenoord terug in de eredivisie. Toch vindt hij niet dat hij te snel naar het buitenland is gegaan. "Nee", zegt hij resoluut. "Ik heb gewoon pech gehad. Achteraf kun je zeggen dat het niet de goede keuze was, maar het had net zo goed heel anders kunnen lopen. Ik zit nu bij Feyenoord, een van de grootste clubs van Nederland. Zo slecht heb ik het niet. Voor mij voelt het als een soort thuiskomen. Je bent weer bij je familie in de buurt, dat mis ik wel in het buitenland." Schoolvoorbeelden Voormalig PSV'ers Joshua Brenet en Jorrit Hendrix zijn ook schoolvoorbeelden van voetballers met een mislukt buitenlands avontuur op hun naam. Brenet kwam in zijn eerste seizoen bij Hoffenheim nog enigszins aan spelen toe, maar moest na 3,5 jaar concluderen dat zijn situatie uitzichtloos was. FC Groningen wilde de rechtervleugelverdediger graag hebben, maar het werd uiteindelijk FC Twente. Bekijk hieronder een overzicht van de voetballers die deze winter zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Hendrix koos vooral vanwege zijn familie voor een terugkeer van Spartak Moskou naar Nederland bij Feyenoord. De middenvelder kon ook naar het Amerikaanse Salt Lake City FC, maar vond het een te groot bezwaar om zijn kinderen weer aan een cultuur te moeten laten wennen. Brobbey en Ihattaren Ajacied Brobbey keerde al na een half jaar terug in Amsterdam, na een weinig succesvolle periode bij RB Leipzig. De 20-jarige Brobbey noemde zijn verblijf in Duitsland desondanks een goede ervaring, omdat hij er mentaal sterker van is geworden. "Ik heb heel veel geleerd, op het veld maar ook daarbuiten." Toch is hij blij om weer 'thuis' te zijn: "Ik heb iedereen wel gemist. Mijn vrienden, ze zijn net als familie voor me. Ik ben blij dat ik weer terug ben."

Wie keerden er deze winter allemaal terug naar de eredivisie? Brian Brobbey (Ajax, voorheen ook al Ajax) Mohamed Ihattaren (Ajax, voorheen PSV) Jorrit Hendrix (Feyenoord, voorheen PSV) Evert Linthorst (Go Ahead Eagles, voorheen VVV-Venlo) Cuco Martina (Go Ahead Eagles, voorheen o.a. Feyenoord en FC Twente) Justin Hoogma (Heracles Almelo, voorheen ook al Heracles Almelo) Samuel Armenteros (Heracles Almelo, voorheen ook al Heracles Almelo) Wilfried Bony (NEC, voorheen Vitesse) Maikel van der Werff (PEC Zwolle, voorheen ook al PEC Zwolle) Younes Namli (Sparta, voorheen Heerenveen en PEC Zwolle) Joshua Brenet (FC Twente, voorheen PSV) Philippe Sandler (Feyenoord, voorheen PEC Zwolle) Michael Verrips (Fortuna Sittard, voorheen FC Twente en Sparta) Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen, voorheen NAC) Charlison Benschop (Fortuna Sittard, voorheen o.a. AZ) Jordan Botoka (Fortuna Sittard, voorheen Excelsior) Anas Tahiri (sc Heerenveen, voorheen RKC) Djavan Andersen (PEC Zwolle, voorheen o.a. AZ) Arno Verschueren (Sparta, voorheen NAC) Joeri de Kamps (Sparta, voorheen o.a. sc Heerenveen)