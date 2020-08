Terugkeer Stengs enorme opsteker voor AZ in aanloop naar CL-voorronde

Calvin Stengs maakt deel uit van de selectie van AZ voor het duel met Viktoria Plzen van woensdag. In Alkmaar strijden de nummers twee van Nederland en Tsjechië in één duel om een ticket voor de derde voorronde van de Champions League.

Het is dus meteen alles of niets voor AZ, dat zonder de creatieve ingevingen van Stengs een zeer matige voorbereiding kende. De aanvaller liep vorige maand tijdens de training een spierblessure op.

"Het is in de meeste wedstrijden te weinig gelukt om tot kansen te komen", concludeert trainer Arne Slot, die verder wel tevreden is over de geboekte progressie bij de Alkmaarders in de verdediging en op het middenveld.

Oefenresultaten zeggen Slot weinig

De behaalde resultaten tijdens de oefencampagne, met slechts één overwinning in zes duels, zeggen Slot weinig. "We hebben er bewust voor gekozen om onze aanvallers niet tegen amateurclubs neer te zetten, maar voor de hoogste weerstand te kiezen."

Net als Stengs keert ook de ervaren Ron Vlaar na een lichte blessure terug in de selectie.