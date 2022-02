Coronagevallen dwingen Team BikeExchange tot opgave in Ronde van Valencia

Corona heeft zich alweer laten gelden in het wielerpeloton. Het Australische Team BikeExchange-Jayco heeft zich na twee positieve testen binnen de ploeg teruggetrokken uit de Ronde van Valencia.

"De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang", aldus manager Brent Copeland in een toelichting. "Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden is om ons terug te trekken uit de wedstrijd."

BikeExchange-Jayco is de ploeg van onder anderen Dylan Groenewegen, maar hij rijdt op dit moment rond in de Ronde van Saudi-Arabië, waar hij donderdag in de derde etappe zijn eerste zege van het seizoen boekte.

De Ronde van Valencia is vandaag aan de derde rit toe. Fabio Jakobsen (Quick-Step) sprintte donderdag naar de overwinning in de tweede etappe.