Jetten wil eerlijker prijs voor stadswarmte

Minister Jetten wil dat de tarieven van stadswarmte "eerlijker" worden vastgesteld. Hij reageert daarmee op een oproep van onder meer gemeenten, de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.

Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte die vrijkomt in een elektriciteitscentrale of bij een afvalverwerker. En die huishoudens kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt daarom wat de maximale tarieven zijn op grond van de gasprijs, die nu zeer hoog is.

Warmtewet aanpassen

De gemeenten vinden dat raar, omdat het grootste deel van de kosten van de leveranciers losstaat van de gasprijs.

De minister voor Klimaat en Energie begrijpt de kritiek. Voor de vergadering van het kabinet noemde hij het veel eerlijker om de prijs los te koppelen van de gasprijs en om de werkelijke kosten in rekening te brengen.

Jetten gaat nu kijken hoe snel hij de Warmtewet kan veranderen.