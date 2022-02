Favoriete Schouten in laatste rit op 3 kilometer, De Jong meteen na de dweil

Irene Schouten weet precies waar ze aan toe is als ze zaterdag in Peking aan haar olympische missie begint: de favoriete voor het goud komt op de 3 kilometer in het laatste paar aan bod. Schouten, tot dusver ongenaakbaar op de lange afstanden dit seizoen, moet het in de tiende rit opnemen tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Titelverdedigster Carlijn Achtereekte komt op de eerste olympische schaatsdag al in de derde rit in actie tegen de Japanse Miho Takagi, terwijl wereldkampioene Antoinette de Jong vlak na de dweilpauze in rit 6 aan de start verschijnt tegen Ayano Sato, eveneens uit Japan.

Pechsteins achtste

Het bal wordt om 9.30 uur Nederlandse tijd geopend door de Chinese Ahenaer Adake en 'good old' Claudia Pechstein uit Duitsland, die aan haar achtste Olympische Spelen begint en na het brons in 1994 en zilver in 1998 in 2002 in Salt Lake City naar het goud schaatste op de 3 kilometer.