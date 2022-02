Favoriet Schouten in laatste rit op 3 kilometer, Achtereekte zint op 'unieke prestatie'

Irene Schouten weet precies waar ze aan toe is als ze zaterdag om 10.45 uur (Nederlandse tijd) in Peking aan haar olympische missie begint: de favoriete voor het goud komt op de 3 kilometer in het laatste paar aan bod. Schouten, tot dusver ongenaakbaar op de lange afstanden dit seizoen, moet het in de tiende rit opnemen tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Titelverdedigster Carlijn Achtereekte komt op de eerste olympische schaatsdag al in de derde rit (9.42 uur) in actie tegen de Japanse Miho Takagi, terwijl wereldkampioene Antoinette de Jong vlak na de dweilpauze in rit 6 (10.40 uur) aan de start verschijnt tegen Ayano Sato, eveneens uit Japan. Achtereekte weet hoe hét moet: het winnen van olympisch goud op de 3 kilometer. Maar doe het nog maar eens. "Het is een nieuwe wedstrijd, we zijn vier jaar verder en iedereen moet het maar weer even doen", reageert een vrolijke Achtereekte in Peking. "Ik denk dat het uniek zou zijn als het wéér zou gebeuren. Maar je weet het niet."

Achtereekte nóg een keer olympisch kampioen? 'Er kunnen gekke dingen gebeuren' - NOS

De regerend olympisch kampioen voelt zich naar eigen zeggen goed op het olympische toernooi. "Ik voel dat de Spelen een ander gevoel bij me geven. Het is toch echt wel anders, het is een goed gevoel", zegt de schaatsster. "De weg ernaartoe is intens en zwaar, maar als ik er eenmaal ben kan ik ervan genieten. Toch voel ik ook de spanning van morgen aankomen, dat is normaal." Pechsteins achtste Het bal wordt zaterdag om 9.30 uur geopend door de Chinese Ahenaer Adake en 'good old' Claudia Pechstein uit Duitsland, die aan haar achtste Olympische Spelen begint en na het brons in 1994 en zilver in 1998 in 2002 in Salt Lake City naar het goud schaatste op de 3 kilometer.

"Schouten heeft het afgelopen anderhalf jaar bijna alles gewonnen op de 3 en 5 kilometer", kijkt schaatscommentator Sebastiaan Timmerman vooruit naar de opening van het schaatstoernooi. "Behalve dan de wereldtitel op de 3 kilometer vorig seizoen. Vooral de manier waarop zij steeds won was indrukwekkend, vaak met seconden voorsprong."

"Ze is de topfavoriete, maar we hebben haar vandaag na de training kort even gesproken en ze maakt wel een heel nerveuze indruk. Nu al, een dag voor de wedstrijd. Ze weet natuurlijk dat de de schaatswereld vooral naar haar kijkt." Of het een voordeel is dat Schouten in de afsluitende rit een gooi naar het goud mag doen, valt overigens nog te bezien. Ze weet dan weliswaar wat de concurrentie heeft gedaan, maar in de olympische historie is op de 3 kilometer voor de vrouwen nog nooit de winnende tijd in de slotrit afgeleverd.