Reddingsoperatie jongetje in put Marokko in cruciale fase

Reddingswerkers in Marokko zeggen dat ze nog een paar meter verwijderd zijn van de 5-jarige Rayan. De kleuter zit inmiddels al meer dan 65 uur vast in een 35 meter diepe waterput in het noorden van het land. De jongen viel daarin toen zijn vader de put aan het repareren was. De kleuter krijgt water en zuurstof via slangen. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt doordat de schacht maar een halve meter breed is. Reddingswerkers zijn in de put afgedaald, maar konden de jongen niet bereiken. Daarom is er een gat parallel aan de put gegraven. Vanuit dat gat graven ze naar hem toe. De laatste meters gebeuren met de hand uit angst voor instortingsgevaar. Met behulp van metalen buizen gaan de reddingswerkers proberen om een tunnel te maken om bij de jongen uit te komen. Via verschillende livestreams is te volgen hoe het reddingswerk vordert. Zo ziet de reddingsoperatie er nu uit:

Reddingsoperatie Marokko - NOS

Er wordt volgens de autoriteiten voorzichtig gewerkt, waardoor de reddingsoperatie veel tijd in beslag neemt. Het is lastig te zeggen hoelang het nog duurt. Eerder leek er geen contact te zijn met de jongen, maar media ter plaatse melden dat hulpdiensten het jongetje vanochtend toch op camerabeelden hebben zien bewegen. Het is verder onduidelijk hoe het met de kleuter gaat.

Correspondent Samira Jadir: "Er is in Marokko enorm veel media-aandacht voor de reddingsoperatie. Mensen volgen het op de voet. De afgelopen dagen waren er veel bewoners en journalisten bij de put aanwezig, Die zijn vannacht weggestuurd, omdat ze de reddingswerkers belemmerden in hun werk. De autoriteiten zeggen dat ze nu in de laatste fase zijn. Hoelang het nog duurt is onduidelijk. De prognoses schuiven steeds op."

De jongen zit vast in het dorp Tamorot, in de noordelijke provincie Chefchaouen. Eerder deze week hebben de hulpdiensten beelden van hem gemaakt door een smartphone te laten afdalen aan een koord. Hierop is te zien dat Rayan toen nog ademde en bewoog. Ook vandaag zijn reddingswerkers hard aan het werk om Rayan zo snel mogelijk te bevrijden: