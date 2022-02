'Meltdown op Downing Street' gevoelige klap voor Johnson

Johnson beet Starmer maandag in het Lagerhuis toe dat die in zijn tijd bij het Openbaar Ministerie "vooral journalisten heeft vervolgd en niet Jimmy Savile". De boodschap: de Labourleider heeft boter op zijn hoofd en kan daarom in zijn kritiek maar beter niet vooruitlopen op de verdere onderzoeken.

Belangrijkste aanleiding is nog niet eens het rapport over Partygate dat topambtenaar Sue Gray maandag presenteerde , maar vooral een terloopse opmerking die Johnson maakte in reactie daarop. Daarin verweet hij oppositieleider Keir Starmer te hebben weggekeken bij de misdaden van de pedoseksuele kinderpresentator Jimmy Savile.

Een meltdown. Exodus. Grote schoonmaak. Of simpelweg 'Ouch'. Britse ochtendkranten zien het vertrek van vier naaste medewerkers van premier Johnson als een belangrijke ontwikkeling in het Partygateschandaal. Ook binnen zijn eigen partij wordt de kritiek op de premier steeds luider.

Starmer reageerde in het parlement minzaam hoofdschuddend op de steek onder water. Media meldden al snel dat hij nooit betrokken was geweest bij de beslissing Savile niet te vervolgen. Hoewel er daarom brede verontwaardiging ontstond, wilde Johnson alleen een uitleg geven hoe hij de opmerking had bedoeld, geen excuses.

Dat was voor zijn trouwe medewerker Munira Mirza niet voldoende. "Het is bijzonder verdrietig dat u zichzelf met zo'n grove beschuldiging zo teleurstelt", schreef ze in haar afscheidsbrief aan de man die ze al sinds zijn tijd als burgemeester van Londen adviseerde. Mirza had van de premier excuses gewild voor Starmer.

Kort na de aankondiging van haar vertrek stapten ook Johnsons chef-staf, zijn communicatiedirecteur en zijn privésecretaris op. Hun ontslag was al verwacht vanwege hun rol in Partygate, maar het vertrek van Mirza versnelde hun vertrek. Paniekvoetbal, oordeelt een politiek verslaggever van de BBC. Vanmorgen stapte nog een beleidsmedewerker op.

Energieminister Hands is er juist van overtuigd dat de ontslagronde aantoont dat Johnson daadkrachtig optreedt, zoals hij beloofde. "Ontslagen zijn ingediend, ontslagen zijn aangenomen", vatte hij het samen op de zender Sky. "De premier neemt het voortouw."

Dolkstoot

Ondertussen had echter ook Johnsons eigen minister van Financiën, Rishi Sunak, commentaar op Johnson. "Als ik eerlijk ben had ik het niet zo gezegd", zei hij over de Savile-opmerking. De vraag of hij excuses gepast vindt, liet hij aan de premier. Sunak geldt als een mogelijke opvolger van Johnson.

De linkse krant The Guardian noemt de kritiek "een zeldzaam verwijt" van een hoge bewindsman die eerder nog op de vlakte bleef over het gedrag van Johnson. "Een teken van zijn tanende autoriteit." The Sun is explicieter en noemt de opmerking "een dolkstoot op zwarte donderdag". De uittocht van het viertal noemt die tabloid krant een bloedbad.

The Times, die de Tories doorgaans beter is gezind, voert twee anonieme kabinetsleden op over de positie van de premier. "Het voelt als het einde. Alles valt uit elkaar. Het is fifty-fifty", reageert de ene. De andere noemt het "moeilijk te zeggen" of de premier kan aanblijven.

De Daily Mail opent vanmorgen onder de kop "Meltdown in Downing Street" met een grofkorrelige close-up van een somber kijkende Johnson. "Wie het laatst vertrekt moet het licht even uitdoen."