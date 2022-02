Hoe spanningen op Oekraïense grens doordrongen tot de tribunes van Tavrija Simferopol

Dat deze jarenlange strijd niet alleen in de politieke arena wordt gevoerd, maar ook flinke sporen nalaat op het veld en de tribunes daaromheen, wordt duidelijk in de huidige staat van het Oekraïense voetbal. De Oekraïense competitie is namelijk niet meer hetzelfde als het moment waarop de huidige spanningen een kleine tien jaar geleden voor het eerst tot een kookpunt kwamen.

Als Rusland en Oekraïne vrijdag in Amsterdam strijden om een felbegeerde plek in de finale van het EK zaalvoetbal, zal het gevecht op een sportieve manier worden uitgevochten. Hoe anders is dat op dit moment in de landen zelf, waar de spanningen nog altijd oplopen bij de Oekraïense grens.

Een goede 200 kilometer zuidwaarts nagenoeg hetzelfde verhaal: tientallen supporters op de tribunes van een lokale voetbalclub, ditmaal op de Krim zelf. In Simferopol, de op een na grootste stad op het door Rusland geannexeerde schiereiland, is het stadion groter dan de enkele tribune langs het veldje in Berislav, maar de sfeer is hetzelfde: koud, guur en eenzaam. Met een paar fanatiekelingen die de kou trotseren.

Het is koud, de wind guur. In Berislav, een kleine stad in het zuiden van Oekraïne, vlak bij de Krim, juicht een handjevol supporters vanaf de tribunes hun lokale team toe. Het voetbal is niet hoogstaand, de passie des te meer. Wellicht precies wat je zou verwachten als je aan de tweede divisie van Oekraïne denkt.

Op het eerste gezicht wijst niets erop dat deze twee clubs, SC Tavrija en FC TSK Simferopol, aan weerszijden van de betwiste grens ook maar iets gemeen hebben. Schijn bedriegt, want de twee clubs delen een verleden: ze waren ooit namelijk dezelfde club: SK Tavrija Simferopol.

Voetbal zorgt voor verbinding

1992. De Oekraïense onafhankelijkheid is nog jong, maar ondanks de economische en maatschappelijke problemen is er hoop. Sport, en in Oekraïne vooral voetbal, is een van de elementen die zorgt voor verbinding in de voormalig Sovjetrepubliek.

De op dat moment gevierde ploeg in de hoogste klasse van het land, die tegenwoordig de naam Premjer Liga draagt, is Tavrija Simferopol. Hoewel de club sinds de oprichting in 1958 altijd een gerespecteerde naam is geweest in het Sovjetvoetbal, is het kampioenschap toch onverwacht.

Tavrija speelde namelijk maar één seizoen op het hoogste niveau in de Sovjet-Unie. Voetbal in de Sovjet-Unie was van bijzonder hoog niveau en de teams binnen de nationale competities waren even iconisch als gewaardeerd, maar het succes van Tavrija was een verrassing.

Binnen de regionale competitie werd weleens een kampioenschap of beker gewonnen, en in 1980 zelfs het kampioenschap van het op één na hoogste clubniveau van de Sovjet-Unie, maar dat een volksclub van de Krim het Oekraïense kampioenschap binnen zou slepen, was een daverende verrassing.

Tot op de dag van vandaag is het kampioenschap van 1992 bijzonder. In dertig jaar Oekraïens voetbal is Tavrija namelijk de enige Oekraïense voetbalclub die grootmachten Dinamo Kiev en Sjachtar Donetsk van het kampioenschap wist af te houden.