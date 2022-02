Betaaldvoetbalclubs zijn klaar met halflege tribunes: stadions moeten voller

30.000 keer ondertekend! 📣



Dit weekend gaan we weer voetballen, maar nog steeds kunnen we niet met z'n allen naar het stadion. Daarom laten we massaal horen: 1/3 is niet genoeg. Stadions vol!



Teken de petitie: https://t.co/lyzF1PdqZM #stadionsvol pic.twitter.com/lwGsoYnMc8