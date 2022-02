Ook de game-industrie kan niet om het 'Netflixmodel' heen

Betaal je straks nog tientallen euro's voor één game? Als het aan Microsoft ligt niet. Het bedrijf zet met de aangekondigde mega-overname van game-uitgever Activision Blizzard nadrukkelijk in op Game Pass. Het abonnement dat los betalen voor games overbodig moet maken. Een terechte strategie, denken verschillende Nederlandse game-ontwikkelaars, maar er zijn ook zorgen. Dankzij de overname kan Microsoft aan zijn bibliotheek straks populaire titels als Call of Duty en World of Warcraft toevoegen. Het bedrijf kocht daarnaast al eerder ZeniMax Media, de uitgever van games als Elder Scrolls en Doom. Ofwel: het probeert via miljardenovernames een catalogus samen te stellen waar je als gamer niet omheen kunt. Grote concurrent Sony zit ook niet stil, het kocht deze week Bungie, de ontwikkelaar van Destiny, voor omgerekend 3,2 miljard euro. En aangezien steeds meer entertainment - denk aan muziek en films - beschikbaar is via een vast bedrag per maand is het begrijpelijk dat de gamesector hier ook mee bezig is. Maar dat is niet zonder risico: het kan zorgen voor een versnippering van het aanbod, zoals heel duidelijk te zien is in streamingwereld. Wie álles wil zien, zit zo vast aan vier of vijf abonnementen. Game-abonnementen zijn nu goed voor zo'n 4 procent van de totale markt:

Omvang van de gamemarkt in 2021 - NOS

Deze trend ziet ook Lucia de Visser van Total Mayhem Games. "Consumenten raken steeds meer gewend aan diensten voor een laag bedrag per maand, een voortdurende stroom aan nieuwe ervaringen. Iets wat ik als consument mateloos interessant vind, maar waar ik als producent me uiteraard wel zorgen over maak." Ze vreest vooral dat het kan gaan leiden tot een devaluatie van games. "Als je voor een paar euro per maand, miljoenen uren aan content kan binnenhalen, waarom zou je dan 35 euro betalen voor die 2 uur aan film op zo'n klassiek schijfje?" Vooraf betaald Voor gamemaker Tomas Sala is Microsofts Game Pass een uitkomst. Zijn spel, The Falconeer, is sinds vorig jaar februari daar te vinden. "Als je tussen de games in die abonnementsdienst zit, krijg je veel aandacht. En je wordt vooraf betaald, wat ook lekker is."

Tomas Sala - eigen foto

In het eerste half jaar hebben meer dan een half miljoen mensen zijn spel gespeeld. Dat zijn er veel meer dan hij zou hebben bereikt als iedere speler apart het spel had moeten kopen. "Bij online winkels waar je spellen koopt, is er heel veel aanbod. Automatische processen presenteren aan consumenten daarin de topgames. Als kleine makers kom je daar bijna niet tussen."

Daarnaast ziet hij de trend dat er steeds simplistische games op de markt komen, waarbij de spellen aanvankelijk gratis zijn maar geprobeerd wordt om tijdens het spelen met extra diensten geld te vragen van consumenten. "In diensten zoals Game Pass is het dus de kwaliteit van de game die de dienst de moeite waard maakt, en niet hoe slinks en gemakkelijk het de speler kan aanzetten tot aankopen." Nog moeilijker Ook Roy Theunissen, maker van het spel Good Job, denkt dat ontwikkelaars van games met kleinere budgetten voordeel hebben van de abonnementsvorm. "Als het gaat om de verkoop van dit soort games dan zijn die op consoles zoals Xbox niet al te hoog. Dan is een deal als Game Pass een beter alternatief, waarbij je betaald wordt voor het aantal maanden dat je erin zit." Er zijn ook zorgen. "Op de langere termijn wordt het nog moeilijker om zelfstandig games te maken", zegt Joost van Dongen, mede-oprichter van Ronimo (Awesomenauts). "Bedrijven zoals Microsoft worden poortwachters voor de game-industrie. Zij bepalen in welke games ze het zien zitten en in investeren en welke niet." Ook hij vreest daarnaast dat consumenten straks niet meer gewend zijn om los voor een spel te betalen. Microsoft ondervindt concurrentie van verschillende grote partijen:

Game graphic - NOS