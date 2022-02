Monobobster Sleper zegt waar het op staat: 'Ben eigenlijk geen topsporter'

"Want eigenlijk ben ik karakterologisch gezien helemaal geen topsporter. Totaal niet, zelfs. Ik ben niet egocentrisch, of zo. Ik vind het vooral heel erg belangrijk om plezier te hebben."

Trots was ze in oktober 2020. Blij, gelukkig, voldaan. Dat ook. En dus postte monobobster Karlien Sleper vijftien maanden geleden op sociale media een foto van de oranje TeamNL-koffer. Een statussymbool dat toebehoort aan topsporters die van nationale sportkoepel NOC*NSF, vaak na een lange route bezaaid met angels en voetklemmen, eindelijk de A-status hebben verkregen.

Als pilote gedroeg ze zich heel anders. "Om als snelste naar beneden te gaan en de finish te halen op vier ijzers, moet je soms de risicolijnen volgen. Daarbij loop je het gevaar dat de slee omgaat. Dan voel ik me verantwoordelijk voor degene die achter me zit. In de monobob heb ik alleen mezelf ermee wanneer het mis gaat."

"Mijn achtergrond in de zorg speelt een rol bij mijn keuze voor een individuele sport. Als remster had ik in de tweemansbob geen probleem om in te stappen. Ik duwde die slee aan en daarna zag ik het verder wel."

In de tweemansbob voelde ze als pilote te veel verantwoordelijkheid voor haar partner in de slee. Ze is psychomotorisch therapeut en dat werk neemt ze nu eenmaal overal mee naar toe.

De zogeheten 'oude' coaches zitten nog altijd heel verkrampt in de tijd dat het een sport zonder vrouwen was.

"Vanuit NOC*NSF ben ik in aanraking gekomen met andere atleten. In gesprekken kwam dit onderwerp ook naar voren. Waarom moeten we ons eigenlijk opstellen zoals anderen dat graag zien? Waarom moet je voldoen aan het ideaalbeeld dat over topsport bestaat?"

Sleper belandde naar eigen zeggen ongewild in een keurslijf toen ze de A-status kreeg van NOC*NSF. "Ineens moest ik me gaan gedragen als de topsporter. Ik heb daarover veel gesproken met een psycholoog. Waarom moet dat eigenlijk? Kan ik niet mijn eigen manier van topsport bedrijven aanhouden?"

Sleper is bovenal eerlijk. "Dat komt voort uit mijn studie psychomotorische therapie. Het is een opleiding waar je veel leert over jezelf en je je heel kwetsbaar moet opstellen. Dat laatste is in de topsportcultuur een taboe."

Het gevolg was dat Sleper in 2021 dicht tegen een burn-out aan zat. "Die diagnose is nooit gesteld, zoals ik wel eens lees. Ik zag die burn-out aankomen en ik heb op tijd ingegrepen. Vanuit mijn opleiding weet ik wat iemand voelt die dat overkomt, wat er op zo'n moment in het lichaam gebeurt."

Ze stuitte opnieuw op een taboe. Sleper probeerde van binnenuit haar situatie te veranderen. Het bleek een illusie.

"Je probeert eerlijk te zijn. Naar jezelf, maar ook naar je coach. In de hoop dat die accepteert dat de situatie is zoals die is. Dat is binnen het bobsleeën nog steeds erg lastig. De zogeheten 'oude' coaches zitten nog altijd heel verkrampt in de tijd dat het een sport zonder vrouwen was."

Antidepressiva

Sleper moest evenwel verder met haar sport. Op eigen initiatief besloot ze in die periode antidepressiva te slikken. "Het was de eerste keer dat ik aan dergelijke medicatie zat. Ik was al maanden bezig met een psycholoog en op een gegeven moment werkte dat niet meer. Als er niets meer is dat je verder helpt, dan is voor mij de keuze niet moeilijk."