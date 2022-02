Kwart meer luchtvaartpassagiers, maar nog altijd een fractie van voor corona

Het aantal passagiers dat vorig jaar vloog via een Nederlandse luchthaven is met een kwart gestegen tot 29 miljoen, meldt het CBS. Het is nog wel altijd veel minder dan in de periode voor de coronacrisis. In 2019 vlogen er 81 miljoen passagiers via Nederland.

Het overgrote deel van de passagiers vloog in de tweede helft van jaar. Dat waren er 23,1 miljoen, ongeveer net zoveel als in heel 2020. De drukste maand was augustus, met 4,5 miljoen passagiers.

De bezetting per vliegtuig was gemiddeld een stuk hoger. Van elke honderd stoelen werden er gemiddeld 63 gebruikt. Tijdens het dieptepunt van de pandemie, tussen april en december 2020, was die bezetting 45 van de honderd stoelen. Voor de crisis was de gemiddelde bezetting 81 van de honderd stoelen.

Goederenvervoer

Na twee jaar van dalende cijfers, werd ook weer meer vracht vervoerd. Het totale volume bedroeg 1,8 miljoen ton, bijna 14 procent meer dan in 2020. De hoeveelheid vervoerde goederen bevindt zich daarmee weer bijna op het niveau van 2018.

Schiphol was zowel voor passagiersvluchten als goederenvervoer de meest gebruikte luchthaven, met zo'n 90 procent van alle vluchten. Via Maastricht Aachen Airport werd 7 procent van het totale vrachtvolume vervoerd, maar dat was wel een daling ten opzichte van 2020.