Real Madrid uitgeschakeld in Copa del Rey na late treffer Athletic Club

Real Madrid is uitgeschakeld in de Copa del Rey. In de kwartfinales was Athletic Club uit Bilbao met 1-0 te sterk voor de koploper van de Spaanse competitie. Het winnende doelpunt viel pas twee minuten voor tijd.

Athletic Club, dat in de achtste finales FC Barcelona had uitgeschakeld, begon sterk aan het duel en was in de eerste helft de bovenliggende partij. De eerste doelpoging van de wedstrijd kwam dan ook van de voet van Dani Garcia. Hij vond echter de goed keepende Courtois op zijn weg.

Na het uitvallen van Nico Williams, die vlak voor rust een hamstringblessure opliep, werd de aanvalskracht van de thuisploeg minder. Real Madrid werd in de tweede helft steeds gevaarlijker, maar pas na 80 minuten spelen viel er een grote kans voor De Koninklijke te noteren. Casemiro kreeg de bal niet langs doelman Julen Agirrezabala.