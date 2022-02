VS: Rusland wil als excuus voor inval Oekraïne aanval in scène zetten

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland aanvallen door Oekraïense militairen in scène wil zetten, om dat als reden aan te kunnen voeren om Oekraïne binnen te vallen.

Volgens informatie die de Amerikanen in handen zeggen te hebben, werken de Russen ook aan een video die als bewijs van een aanval kan worden opgevoerd. Deze nepvideo zou de gevolgen van een explosie moeten laten zien en 'bewijs' moeten bevatten dat Oekraïne of zijn bondgenoten erachter zaten.

De BBC hoorde dat de video de indruk moest geven dat de explosie in Oost-Oekraïne had plaatsgevonden, waar veel Russen wonen. Er zouden burgerslachtoffers in te zien moeten zijn en Russisch-sprekende nabestaanden, evenals materieel van het Oekraïense legeren Turkse drones waar het Oekraïense leger over beschikt.

Zo'n incident zou aansluiten bij de berichtgeving over Oekraïne in Russische regeringsgezinde media. Die berichten dat de Oekraïense regering wordt aangemoedigd door het Westen, dat zou worden gedreven door een "blinde haat tegen Rusland". In reportages wordt benadrukt dat de NAVO wapens levert aan Oekraïne, waar Rusland zichzelf tegen moet beschermen.

Niet zeker

"Als deze video wordt vrijgegeven, kan het de vonk zijn die Poetin nodig heeft om militaire operaties tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te beginnen", zegt een veiligheidsadviseur van president Biden. "We weten niet zeker of dit de route is die de Russen zullen nemen, maar het is een optie waar ze over nadenken."

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de VS dit bekendmaakt om aan te geven hoe ver Rusland zou willen gaan in zijn acties tegen Oekraïne. Ook zei hij dat het bekendmaken van deze informatie de Russen ertoe moet brengen om dit "gevaarlijke" pad niet verder op te gaan.

'Schokkend bewijs'

De informatie zou met de Britten zijn gedeeld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss spreekt van schokkend bewijs voor de agressie van Rusland en geheime activiteiten om Oekraïne te destabiliseren. "Deze oorlogszuchtige bedoelingen tegen een soeverein, democratisch land zijn totaal onaanvaardbaar en we veroordelen dit in de strengst mogelijke termen."

Rusland heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd, maar ontkende eerder al dat het een conflict wil creëren.

Provocateurs

Vorige week zeiden de Amerikanen en Oekraïne ook al dat Rusland provocateurs wil inzetten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie was er bewijs dat Rusland mensen heeft getraind om in het oosten van Oekraïne een aanslag te plegen tegen pro-Russische opstandelingen. Ook zou hun geleerd zijn hoe ze explosieven moeten gebruiken bij de sabotageactie.

De woordvoerder van president Poetin sprak de beschuldiging tegen: "Tot nu toe zijn al deze verklaringen ongegrond".

Zorgen

De VS en de NAVO maken zich grote zorgen over de meer dan 100.000 militairen die Rusland aan de grens met Oekraïne heeft samengetrokken. In Belarus (Wit-Rusland), dat ook aan Oekraïne grenst, worden deze maand 30.000 Russische militairen verwacht, voor een gezamenlijke oefening met het Belarussische leger.

Gevreesd wordt dat Rusland Oekraïne wil binnenvallen, omdat de VS en de NAVO niet willen garanderen dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Ook wil Rusland dat de NAVO zich uit landen terugtrekt die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie of bondgenoten waren.