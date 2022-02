Niet Onana, maar 'Gabaski' penaltyheld: Egypte naar finale Afrika Cup

Egypte heeft Kameroen uitgeschakeld na strafschoppen en is de tweede finalist in de Afrika Cup. Na 120 minuten op de klok en een 0-0 stand moesten strafschoppen de beslissing brengen. Egypte wist er drie te verzilveren, thuisland Kameroen slechts één. De Farao's strijden zondag tegen Senegal voor toernooiwinst.

Vooraf werd veel verwacht van de aanvallers van de twee grootmachten in het Afrikaanse voetbal. Bij Kameroen blinken Vincent Aboubakar en Carl Toko Ekambi dit toernooi uit. Bij Egypte staat superster Mohamed Salah altijd in de schijnwerpers.

Vanaf de goedgevulde tribunes in het Paul Biya Stadion in Olembe zag Samuel Eto'o, bondsvoorzitter en oud-topspits van Kameroen, zijn ploeg fel van start gaan. Egypte werd flink onder druk gezet en kwam er nauwelijks uit.

'Oorlog'

Eto'o kreeg het er de afgelopen dagen van verschillende kanten flink van langs. "Het wordt oorlog," had hij gezegd over het duel met Egypte. Die uitspraak viel helemaal verkeerd.

De oud-speler van FC Barcelona en Internazionale zal het zo kwaad niet bedoeld hebben, maar in de context van de burgeroorlog in zijn eigen Kameroen en de militaire coupe in Burkina Faso was de kritiek te verwachten.