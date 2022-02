Britse premier Johnson ziet vier naaste medewerkers opstappen

De Britse premier Johnson moet het verder doen zonder vier van zijn naaste medewerkers. Ze stappen allen op. Het gaat om beleidschef Munira Mirza, directeur communicatie Jack Doyle, privésecretaris Martin Reynolds en stafchef Dan Rosenfield.

Het ontslag van Mirza werd vandaag als eerste bekend. Ze stapt op uit onvrede met een opmerking van Johnson over oppositieleider Keir Starmer. Die zou volgens Johnson als openbaar aanklager hebben nagelaten om Jimmy Savile te vervolgen. Die tv-presentator heeft honderden vrouwen en kinderen misbruikt, bleek na zij dood in 2011.

Volgens Mirza waren de beschuldigingen aan het adres van Starmer misleidend. Ze vindt dat Johnson zijn excuses moet aanbieden en noemde het "ontzettend bedroevend" dat hij zichzelf een slechte dienst bewees met de "lasterlijke opmerkingen". Johnson nam vandaag zijn woorden deels terug, maar bood geen excuses aan.

Doyle kondigde zijn ontslag korte tijd later aan, maar zijn besluit had volgens hem niets te maken met de beslissing van Mirza. De commotie in de afgelopen weken hadden een zware tol van zijn gezinsleven gevergd, stelde hij, maar hij was altijd al van plan geweest om na twee jaar op te stappen.

Vanavond werd duidelijk dat ook Rosenfield en Reynolds hun ontslag bij Johnson hebben aangeboden. Beiden lagen al onder vuur vanwege hun betrokkenheid bij de omstreden lockdownfeestjes in Downingstreet 10. Reynolds organiseerde de geruchtmakende Bring Your Own Booze-borrel. Dat feestje vond plaats in een periode dat de Britse regering een strenge lockdown had ingesteld voor het hele land.