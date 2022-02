Onderzoeksteam Anne Frank 'geschrokken' van kritiek, maar verdedigt conclusie

Het team dat onderzoek deed naar wie Anne Frank heeft verraden, zegt "erg geschrokken" te zijn van de kritiek op hun onderzoek, maar blijft hun conclusie. Ze noemen het nog altijd "het meest waarschijnlijk" dat een Joodse notaris uit lijfsbehoud het adres van het Achterhuis aan de nazi's doorspeelde.

In een uitgebreide brief reageren ze op de ophef die sinds het publiceren van hun onderzoek is ontstaan: kenners vinden dat het onderzoek te veel is gestoeld op aannames.

Het onderzoeksteam verdedigt zich onder meer door te zeggen dat ze niet kozen "voor een historisch wetenschappelijke benadering, maar een opsporingsbenadering".

Anoniem briefje

Er kwam onder meer kritiek dat de onderzoekers hun conclusie mede baseerden op een beschuldigend briefje dat na de oorlog bij Otto Frank werd bezorgd met daarop de naam van notaris Arnold van den Bergh. Het team redeneerde dat het briefje wel waar moest zijn omdat Anne Frank op dat moment nog niet wereldberoemd was.

Andere experts twijfelen aan deze conclusie. Het briefje zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn geschreven door iemand die Van den Bergh in een kwaad daglicht wilde stellen.

De onderzoekers verdedigen zich onder meer door te zeggen dat niet moet worden gekeken naar één bewijsstuk, maar naar het geheel van het onderzoek. "We hebben vaker de metafoor van de puzzel gebruikt; we verzamelden zoveel stukjes puzzel dat de beeltenis op de puzzel steeds duidelijker werd. Wat de critici doen, is steeds één stukje nemen om op grond daarvan te concluderen dat dat onvoldoende bewijs is voor onze conclusie."

De onderzoekers kregen ook kritiek omdat ze een waarschijnlijkheidspercentage van zeker 85 procent in de media noemden voor de theorie. Zij vinden het met terugwerkende kracht "onverstandig" dat ze dit percentage hebben benoemd. "Dit wekte ten onrechte de indruk dat het hier om 85 procent zekerheid' zou gaan."

NOS op 3 maakte eerder deze uitleg van de omstreden theorie: