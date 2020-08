OM beschuldigt zoon van moord op vader, raadslid Jack de Vlieger

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de zoon van Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel van moord op zijn vader. Mocht dit niet kunnen worden bewezen, dan zet het OM in op doodslag, meldt Omroep Brabant.

De vader van de 22-jarige verdachte was lid van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. De man van 64 werd zaterdagavond dood gevonden in de garage van zijn huis. Zijn zoon woonde bij hem. Hij zit nu in voorarrest.

Burgemeester Han Looijen reageerde geschokt, net als andere mensen uit de politiek en de vakbondswereld en de buurt. De Vlieger was ruim veertig jaar betrokken bij de PvdA en was bondsbestuurder bij de FNV.

Volgens een aantal omwonenden werd "wel vaker ruzie gemaakt" in het huis van De Vlieger. De coördinator van de WhatsAppgroep in de buurt zegt: "Ik ken de geruchten, maar ik heb zelf nooit iets van geschreeuw meegekregen. Het was altijd een heel vriendelijke man. Ik had juist de indruk dat het heel erg goed ging met zijn zoon. Het is een heel vriendelijke jongen."

Sinds vanmorgen kunnen mensen in de hal van het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel reacties achterlaten in een condoleanceregister.