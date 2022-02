Peiling: groot deel kankerpatiënten ervaart angst om niet beter te worden

Welke angsten leven er bij (ex-)kankerpatiënten en wat is de impact daarvan? De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deed een oproep aan hun leden om die ervaringen te delen om zo de hulpverlening te verbeteren. Uit de peiling blijkt dat de ziekte zorgt voor veel angst.

Aan de peiling van NFK deden 5323 mensen mee die kanker hebben of hebben gehad. 85 procent had op enig moment, zorgen of angst over hun vorm van kanker. Ruim de helft was vooral bang uitgezaaide kanker te krijgen en dus niet meer beter te worden.

Na de behandeling is die angst niet snel weg, komt naar voren in de peiling. Na ruim een jaar of langer maakt nog altijd 30 procent zich grote zorgen. "Wanneer ik buikpijn heb of zoals nu pijn in mijn rug, dan raak ik in paniek", vertelt een van de deelnemers aan het onderzoek. "Ik moet mezelf dan echt dwingen om niet direct de dokter te bellen."

Een andere deelnemer zegt dat de angst met de jaren minder wordt, "maar ik ben me toch erg bewust van alles wat er in mijn lichaam gebeurt en voel alles."

Inge Vriend genas twee jaar geleden van kanker, maar de angst en onzekerheid is nog niet weg: