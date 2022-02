Snowboardstel draagt vlag bij Paralympische Spelen: 'Bijzonder dat samen te doen'

Snowboarders Lisa Bunschoten en Chris Vos dragen vrijdag 4 maart in Peking de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Dat heeft chef de mission Esther Vergeer donderdag bekendgemaakt.

"Het voelt als een beloning en is een enorme eer dat we nu de Nederlandse vlag mogen dragen bij de start van de Paralympische Spelen. Zeker om dat samen met Chris te mogen doen, is heel bijzonder", aldus de 26-jarige Bunschoten, die ook buiten het snowboarden een stel vormt met de 23-jarige Vos.

Ze doen beiden voor de derde keer mee aan de Winterspelen. Bunschoten won in 2018 brons (banked slalom) en zilver (snowboardcross). Vos pakte in hetzelfde jaar zilver (snowboardcross).