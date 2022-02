Amateurs uit Tahiti beleven jongensdroom op WK voor clubs, maar verliezen wel

"Het was een gevoel van pure euforie." Roonui Tinirauarii, een van de spelers van de club uit Tahiti, omschrijft op FIFA.com zijn reactie toen bekend werd dat hij mocht deelnemen aan het WK voor clubs. Toch sloeg ook de stress toe. Tinirauarii is namelijk in het dagelijks leven politieagent en had niet meer genoeg vakantiedagen voor deze voetbaltrip.

Oorspronkelijk was Al Jazira, het team van de Nederlandse coach Marcel Keizer, in de eerste ronde van het toernooi gekoppeld aan Auckland City. Het Nieuw-Zeelandse team besloot echter niet af te reizen naar Abu Dhabi vanwege de strenge coronamaatregelen in hun land. Doordat Auckland zich terugtrok, kwam er een plaats vrij en die werd ingenomen door AS Pirae. Nooit eerder deed een team uit Tahiti mee aan het WK voor clubs.

Ze dachten in eerste instantie dat het een grap was, maar het was toch echt waar. De spelers van AS Pirae, een amateurteam uit Tahiti, mochten donderdagavond na een reis van ruim 17.000 kilometer aantreden tegen Al Jazira op het WK voor clubs. Het duel eindigde in een 4-1 overwinning voor Al Jazira.

De 20-jarige aanvaller besloot een brief te schrijven naar zijn baas. "Ik was heel bang, omdat het een erg laat verzoek was en ik dacht dat hij voetbal slechts een hobby zou vinden. Ik had slapeloze nachten. Ik was ervan overtuigd dat hij nee zou zeggen."

Het antwoord van zijn baas was echter, tegen zijn verwachtingen in, positief. "Hij zei dat het een eer is om een politieagent op het WK voor clubs te hebben. Ik kan niet uitleggen hoe dankbaar ik ben. En nu ben ik hier, in Abu Dhabi. Ik voel me als een personage in een stripverhaal."

Eigen doelpunt

De jongensdroom van de spelers van AS Pirae is na één wedstrijd alweer ten einde. Al Jazira was een maatje te groot, maar de amateurs uit Tahita konden wel een keer juichen. In de 48ste minuut veranderde de 0 op het scorebord in een 1, al had het team daar wel wat hulp van de tegenstander voor nodig. Mohammed Rabii werkte de bal in eigen doel.

Het Braziliaanse Palmeiras, dat de Copa Libertadores won, en Champions League-winnaar Chelsea stromen later in bij het WK voor clubs. Voor die twee clubs start het toernooi respectievelijk dinsdag en woensdag in de halve finales.