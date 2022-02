Moederbedrijf Facebook verliest 26% beurswaarde, grootste bedrijfsverlies ooit

Facebook-moederbedrijf Meta heeft op de Amerikaanse aandelenbeurs ruim 26 procent aan waarde verloren, een verlies van ruim 220 miljard dollar (ruim 192 miljard euro). Dat is volgens financieel persbureau Bloomberg in dollars het grootste verlies van een Amerikaans bedrijf op de beurs ooit.

Bij het sluiten van de beurs op woensdag was een aandeel Meta nog 323 dollar waard. Een dag later was de waarde van een aandeel nog maar ongeveer 238 dollar.

Meta verwacht de komende tijd minder inkomsten uit advertenties dan waar eerder van werd uitgegaan. Het bedrijf liet daarom gisteren weten dat het voor het eerste kwartaal rekent op een totale omzet 27 tot 29 miljard dollar.

Dat is 3 tot 11 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, maar investeerders hadden op een grotere stijging gerekend.

Zuckerberg verliest 29 miljard dollar

Het verlies van Meta betekent dat topman Mark Zuckerberg in een klap 29 miljard dollar armer is geworden. De topman heeft zo'n 12.8 procent van de aandelen van het bedrijf in handen. De laatste keer dat het aandeel Facebook/Meta een grote duik maakte was eind juli 2018 toen een aandeel van het bedrijf in een dag bijna 19 procent verloor.

Ook toen kwam de daling nadat het bedrijf bekendmaakte minder omzet te behalen dan verwacht. Dat kwam toen onder meer doordat het bedrijf worstelde met datalekken en nepnieuws.

Daling komt onder meer door Apple

De tegenvallende omzet van vandaag wordt onder meer veroorzaakt door de toegenomen concurrentie van TikTok, maar vooral doordat Apple de gebruikersvoorwaarden voor mobiele apps op Apple-besturingssystemen heeft aangepast. Gebruikers worden uitgenodigd te laten weten dat ze niet willen dat apps hun online activiteiten bijhouden. Daardoor loopt Facebook veel advertentie-inkomsten mis.

Zuckerberg sprak volgens persbureau Bloomberg vandaag met personeel van het bedrijf over het verlies. Hij liet zijn medewerkers volgens het persbureau weten dat ze zich moeten richten op video.

De topman zou ook een vraag hebben gehad over medewerkers die met burnoutverschijnselen kampen. De topman antwoordde daar volgens een bron bij Bloomberg op dat hij overweegt om driedaagse weekenden in te voeren. Verder riep hij vermoeide werknemers op om vakantiedagen op te nemen.