Formule 1 heeft kalender voor dit seizoen rond: wel Turkije, geen China

De Grand Prix van Turkije keert dit jaar terug op de kalender van de Formule 1. In totaal zijn er vier races definitief toegevoegd aan het programma voor dit seizoen, wat het totaal op zeventien brengt.

Na Istanbul op 15 november volgen er nog twee races in Bahrein, waarna de jaargang op 13 december wordt afgesloten in Abu Dhabi. Aanvankelijk leek ook Shanghai op de planning te staan, maar de voorkeur gaat dus uit naar Turkije.

Door de coronapandemie begon het seizoen bijna vier maanden later dan gepland. Inmiddels zijn zes van de zeventien races verreden. Lewis Hamilton is met 132 punten leider in het klassement, op ruime afstand gevolgd door Max Verstappen (95).