Grote gemeenten: koppel prijs stadswarmte los van gasprijs

De 44 grootste gemeenten willen dat de tarieven van stadswarmte losgekoppeld worden van de gasprijs. Dat schrijven ze in een brief aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. De koppeling zou tot onnodig hoge kosten leiden en het draagvlak voor de energietransitie verminderen.

Naar schatting krijgen ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens hun warmte via een warmtenet. Die warmte komt vrij als restproductie in een elektriciteitscentrale of bij een afvalverwerker in de omgeving.

Huishoudens met stadswarmte kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen. Daarom bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wat de maximale tarieven zijn, op basis van de gasprijs. En dat is raar, zeggen de gemeenten. Want het grootste deel van de kosten van de leveranciers staat helemaal los van de gasprijs.

'Duurzamer en goedkoper'

Verschillende energieleveranciers hebben hun tarieven met enkele tientallen euro's per maand verhoogd. Dat mag door de hogere gasprijzen.

"De nieuwe tarieven tonen duidelijk aan dat dit niet snel genoeg aangepast kan worden", schrijven de gemeenten. "Wij willen tegen onze bewoners kunnen zeggen dat u erop toeziet dat zij niet meer betalen dan nodig is. Dat kunnen we nu niet."

Bovendien zou het loskoppelen een manier zijn om het draagvlak voor duurzaam opgewekte warmte groter te maken, nu dat aanzienlijk goedkoper is dan aardgas. "Niet alleen de stijgende gasprijzen zijn een zorg voor deze koppeling, de komende jaren wordt de belasting op gas hoger om de stap naar aardgasvrij te stimuleren."