Vluchtelingen in 'Djokovic-hotel' wachten al negen jaar op vrijheid

De Australian Open is afgelopen weekend afgesloten zonder Novak Djokovic. Hij moest de uitspraak over zijn visumaanvraag afwachten in het Park Hotel, waar vluchtelingen en asielzoekers worden vastgehouden. Nu het mediacircus rondom de tennisser voorbij is, hopen de achterblijvers dat de aandacht voor het strenge Australische immigratiebeleid niet verdwijnt. Mehdi Ali (24) is een van hen. Hij vluchtte als tiener uit Iran waar hij als lid van een etnische minderheid gevaar liep. Sinds een paar maanden zit hij in hetzelfde gebouw als dat waar Djokovic een paar dagen doorbracht. Ineens kreeg hij berichten van vreemden die wilden weten hoe de omstandigheden er waren voor de beroemde tennisser. "Ik was natuurlijk verbaasd toen ik hoorde dat Djokovic hier vastzat", zegt Ali. "Maar eerlijk gezegd was ik verbaasder toen ik op Nauru aankwam, en de tentenkampen zag." Ali was vijftien toen hij met hulp van een mensensmokkelaar per boot naar Australië kwam. Al negen jaar lang wordt hij vastgehouden door de Australische immigratiedienst waarvan zes jaar op het Pacifische eiland Nauru. Hoewel de vluchtelingen en asielzoekers in een hotel vastzitten, zijn de omstandigheden allesbehalve comfortabel. De ramen kunnen niet open, mensen klagen over maden in het eten en ze hebben niets te doen. Maar voor Ali gaat het niet om de kwaliteit van de opvang. "Het probleem is dat we in detentie zitten, zonder te weten hoelang het nog duurt. Het is vernederend." Afschrikwekkend voorbeeld Het Australische immigratiesysteem staat internationaal bekend als zeer streng. Vooral vluchtelingen en asielzoekers die per boot proberen Down Under te komen, worden tegengehouden. Sinds 2013 geldt voor de Australische regering dat bootmigranten niet welkom zijn en dat zoveel mogelijk van hen tegengehouden worden. De mensen die toch proberen met hulp van mensensmokkelaars per boot naar Australië te varen, worden onderschept en naar de afgelegen Pacifische eilanden Nauru en Manus gestuurd. Hier worden ze vaak jarenlang vastgehouden. Hun uitzichtloze situatie moet als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor anderen.

De Koerdische vluchteling Farhad Bandesh zat acht jaar lang vast op verschillende locaties. Hij maakt muziek om zijn trauma's te verwerken, en om aandacht te vragen voor het lot van vluchtelingen die nog vastzitten:

Farhad zat acht jaar vast: 'Dit beleid is bedoeld om ons levend te begraven' - NOS

Alison Battison is advocaat en staat Mehdi Ali en anderen in het Park Hotel juridisch bij. "In Australië kun je zonder reden voor lange tijd opgesloten worden", zegt ze. Volgens haar negeert Australië de internationale verdragen voor de rechten van de mens die het heeft ondertekend. Het is Battison en andere mensenrechtenadvocaten de laatste jaren gelukt om meer dan zestig vluchtelingen uit detentie te halen. "Maar iedere keer als we een zaak winnen, weet de regering er onderuit te komen of veranderen ze de regelgeving. We moeten heel creatief zijn in het bedenken van nieuwe juridische argumenten om deze mensen vrij te krijgen", zegt ze.

Quote We moesten regenwater opvangen om te drinken. Farhad Bandesh