Veiling van grootste zwarte diamant ter wereld, zou uit de ruimte komen

Het internationale veilinghuis Sotheby's gaat een zwarte diamant veilen waarvan gezegd wordt dat die uit de ruimte komt. The Enigma, zoals de geslepen steen heet, is ruwweg een miljard jaar oud en is 555,55 karaat. De steen wordt te koop aangeboden in het veilinghuis in Beverly Hills in de VS.

De diamant weegt zo'n 111 gram en is ongeveer zo groot als een computermuis. Volgens Sotheby's is het de grootste zwarte diamant ter wereld. "Het is echt een uitzonderlijke steen", zegt Karin Rentmeester van Antwerp World Diamond Centre. "Zeker gezien de grootte en de kleur."

In de meeste gevallen worden diamanten gewonnen die in ruwe vorm één tot vijf karaat zijn, legt Rentmeester uit. "Deze is dus zeker uitzonderlijk groot. Ik zie hem dan ook niet zo snel om iemands nek bungelen", lacht ze. Al is het niet de grootste die ze ooit gezien heeft. "Ik ken een diamant die meer dan duizend karaat was en dat was op dat moment de op één na grootste ter wereld."

Mysterieuze oorsprong

De steen heet niet voor niets The Enigma, het raadsel. Er wordt van gezegd dat zijn oorsprong in de ruimte ligt. Hij zou zijn ontstaan doordat een meteoriet op de aarde insloeg. Door de druk en de hitte van de inslag ontstond de diamant. Er is weinig bekend over het pad dat de diamant heeft afgelegd. De huidige eigenaar heeft hem nu zo'n twintig jaar in bezit. Waar die daarvoor vandaan kwam, is niet duidelijk.

De diamant bevat osbornite, een stof die alleen in meteorieten voorkomt, schrijft de BBC. Om die reden is het verhaal ontstaan dat de diamant van oorsprong uit de ruimte komt. "Ik weet niet of dat klopt", zegt Rentmeester. "Ik weet niet onder welke omstandigheden hij gevonden is, dus ik kan niet beoordelen of hij ook echt uit de ruimte komt. Wetenschappers zijn het er niet over eens, het is nog geen vaststaand feit."

Maar dat verhaal maakt de diamant mysterieus. "Alleen al daarom heb ik geen idee wat hij uiteindelijk zal opleveren." De BBC meldt dat de steen omgerekend ongeveer 5,3 miljoen euro moet opleveren.

Eerder kunstobject dan juweel

"Dat is voor mij lastig te bepalen. Want als je de steen ziet, denk je niet meteen aan een traditionele diamant. Het gaat er echt om wat iemand bereid is ervoor te betalen", zegt ze. "Je moet het zien als een kunstobject. Net als een Picasso, de prijs daarvoor hangt ook af van wat iemand eraan wil uitgeven."