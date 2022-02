Jakobsen oppermachtig in Ronde van Valencia, Dekker met schrik vrij na val in ravijn

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De 25-jarige renner van Quick Step-Alpha Vinyl was heer en meester in de sprint en boekte zo zijn eerste zege van het wielerseizoen.

Jakobsen zei last te hebben gekregen van kramp in zijn benen aan het einde van de race. "Het was warm vandaag en het zijn de eerste wedstrijden van het seizoen. Ik heb hard moeten werken voor deze overwinning."

In de heuvelachtige rit over 171,5 kilometer, van Bétera naar Torrent, reed een groepje met daarin Nederlander Mathijs Paasschens geruime tijd aan de leiding.

Nadat zij waren ingerekend, maakte het peloton zich op voor een sprint. Op zo'n dertien kilometer van de finish was er nog wel even schrik toen David Dekker in de afdaling van de laatste klim een bocht miste.