ECB houdt rente ongewijzigd, 'maar zet de deur op een kier'

Zoals verwacht laat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente ongewijzigd. Dat maakte de ECB vandaag bekend na de monetaire beleidsvergadering. Maar de toon was wel anders dan de vorige keer.

"De ECB gaf de boodschap dat ze de deur op een kier zet voor een renteverhoging later dit jaar", zegt Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam.

'Unanieme zorgen'

"Ik kan zeggen dat er unanieme zorgen waren bij de Raad van Bestuur over de inflatiepercentages", zei ECB-president Christine Lagarde op de persconferentie.

Er was een lange discussie geweest over de inflatie in de monetaire beleidsvergadering, zei ze, en de inflatiepercentages waren in december en januari hoger dan verwacht. Meer informatie over de verwachtingen van de ECB - hoelang de inflatie hoog blijft - komt bij de persconferentie in maart. De komende weken worden er ramingen gemaakt die dan worden gepresenteerd.

'Zeer onwaarschijnlijk'

In december noemde Lagarde een renteverhoging in 2022 nog "zeer onwaarschijnlijk", op basis van de gegevens die ze toen had. Die opmerking wilde ze ditmaal desgevraagd niet herhalen.

"Ik doe nooit beloften zonder voorwaarden", zei ze daarover. Ze benadrukte dat beslissingen worden genomen op basis van gegevens en analyses.

Op 10 maart is de volgende monetaire beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank.