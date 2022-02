Biden: Hoogste IS-leider koos voor 'laffe daad' en blies zichzelf op

De operatie vond plaats in de stad Atmeh, in dichtbevolkt gebied bij de grens met Turkije. Tienduizenden ontheemde Syriërs wonen daar in geïmproviseerde kampen of overvolle woningen.

"Toen de Amerikaanse troepen in de buurt kwamen, heeft hij uit wanhoop een laffe daad gekozen en blies hij zichzelf en zijn familieleden op, in plaats van gerechtigheid onder ogen te zien", zei Biden.

De hoogste leider van IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, is vannacht bij de Amerikaanse operatie in Syrië om het leven gekomen doordat hij zijn bomvest tot ontploffing bracht. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd op een persconferentie. Het was aanvankelijk niet duidelijk hoe Al-Hashimi al-Qurayshi precies omkwam.

Correspondent Marieke de Vries:

"De aanval komt een week nadat minister van Defensie Lloyd Austin aan de legertop opdracht gaf er alles aan te doen burgerslachtoffers te voorkomen tijdens militaire acties. De Amerikanen zitten met hun imago in de maag dat er regelmatig onschuldige slachtoffers vallen omdat ze zich baseren op foutieve informatie van de veiligheidsdiensten of verkeerde doelen raken. Daardoor kwamen de afgelopen tien jaar tijdens Amerikaanse luchtaanvallen in het Midden-Oosten meer dan duizend onschuldige burgers om.

Voorafgaand aan de aanval van vannacht werden daarom vrouwen en kinderen via luidsprekers in het Arabisch opgeroepen het twee verdiepingen tellende pand te verlaten.

In zijn verklaring zei Biden niet voor niets dat er bewust niet gekozen was voor een luchtaanval, maar voor speciale eenheden op de grond om burgerslachtoffers te voorkomen. En dat Al-Qurashi er zelf voor had gekozen zijn familieleden op te blazen.

Als het om militaire acties gaat, is Biden is nog steeds kwetsbaar na de chaotische terugtrekking uit Afghanistan. Hij heeft hiermee zeker een signaal willen afgeven dat de 'war on terror', de oorlog tegen terreur, niet voorbij is en dat terroristen gewaarschuwd zijn: 'We komen achter jullie aan en zullen jullie vinden.'"