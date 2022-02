Olympische druk geeft favoriet Schulting energie: 'Omdat ik weet dat ik goed ben'

"Uiteraard is er druk, die leg ik mezelf op, die druk leggen jullie me op", geeft ze toe. "Maar ik heb niet het gevoel dat ik eronder bezwijk. Ik haal er juist heel veel energie uit, omdat ik weet dat ik goed ben. Ik weet dat ik heel hard ga schaatsen en dan is die druk gek genoeg niet zo erg."

Die observatie van shorttrack-verslaggever Vlado Veljanoski is typerend voor de manier waarop Suzanne Schulting twee dagen voor haar eerste race vooruitkijkt naar de Olympische Spelen. Schulting staat ontspannen lachend voor de camera en lijkt helemaal geen last te hebben van de hoge verwachtingen.

"Je bent altijd een open boek, het lijkt wel of er nu een olympisch schild om je heen is."

Dat was geen gek doel, gezien haar indrukwekkende prestaties eerder in het seizoen. Maar dat weekeinde bleek dat niet alles wat de Nederlandse kopvrouw aanraakt, zomaar in goud verandert. "Het is gewoon pittig, want ik sta onder enorme druk", legde ze toen zichtbaar emotioneel uit .

Het lijkt er sterk op dat Schulting heeft geleerd van haar ervaring van november in Dordrecht. Bij de wereldbeker in eigen land sprak Schulting destijds vol bravoure uit dat ze graag vijf keer goud wilde veroveren.

Toch is ze voorzichtig met het uitspreken van haar ambitie. Als Schulting gevraagd wordt naar haar verwachtingen, moet ze lachen. "Ik denk dat ik daar niet perse antwoord op hoef te geven. Ik denk dat iedereen wel weet waar ik voor kom. Dat gaan we zien de komende dagen."

Het doel van Schulting in Peking laat zich makkelijk raden. De 24-jarige shorttrackster is op alle individuele afstanden de te kloppen vrouw. Bij het laatste WK, in maart vorig jaar, veroverde ze zelfs vijf keer goud. Schulting is ook de regerend Europees kampioene allround én de olympisch kampioene op de 1.000 meter.

In Peking laat de vaak openhartige Schulting verder weinig los over de verwachtingen en druk op haar schouders. Ze probeert vooral niet te veel anders te doen dan bij andere grote toernooien.

"Het is eigenlijk net als bij een WK of EK. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk in mijn routine te blijven. Ik vind het fantastisch om met de pers te praten, maar niet elke dag. Dat houden we gewoon zoals we het altijd doen. Ik denk dat die routine me heel veel houvast geeft, dat voelt gewoon heel fijn."

'Schaatsen gaat fantastisch'

Dat neemt niet weg dat de regerend wereldkampioene geen spanning voelt. "Natuurlijk, die draag je met je mee. Je voelt dat je naar iets groots aan het toewerken bent. Maar omdat het schaatsen zo goed gaat, haal ik daar heel veel ontspanning uit. Dat voelt voor mij heel erg goed."

"Het is heerlijk om hier te zijn, om fit te worden. Ik slaap heel erg goed, voel me uitgerust. Het schaatsen gaat fantastisch. Ik heb er heel erg veel zin in, laat maar komen."