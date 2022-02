Inspectie: 112-meldkamers onvoldoende op de hoogte van risico digitale aanvallen

112-meldkamers zijn onvoldoende op de hoogte van het risico dat ze lopen door digitale aanvallen op hun systemen, zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een vandaag verschenen rapport.

"Meldkamers zijn ook cruciaal bij rampenbestrijding en crisisbeheersing en worden ingezet bij het bewaken van de openbare orde en opsporing", schrijft de inspectie in het rapport. Daarom benadrukt de inspectie dat ze onverminderd bereikbaar en beschermd moeten blijven tegen toenemende digitale aanvallen waarin criminelen computersystemen uitschakelen en losgeld eisen.

Er worden nu wel beveiligingsmaatregelen getroffen, maar niet op basis van een zo volledig mogelijk en actueel inzicht in de digitale risico's, schrijft de inspectie.

Niet de eerste oproep

Daarom moet het bestuur van de meldkamers de beveiliging van de meldkamersystemen gaan aansturen. De inspectie vraagt daarnaast aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om samen met de meldkamers te kijken naar de verantwoordelijkheden voor de systemen, waardoor de beveiliging in de praktijk beter uitvoerbaar wordt.

Deze oproep tot verbetering van de meldkamers is niet de eerste van de inspectie. Vorig jaar zei de inspectie dat de problemen met de personele bezetting in de politiemeldkamers niet waren opgelost en dat er een tekort was aan gekwalificeerd personeel.