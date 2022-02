Van Cocu tot Koeman, genoeg opties voor PSV in de zoektocht naar een trainer

Hoewel PSV graag nog met hem verder had gewild, heeft Roger Schmidt besloten na dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer. Grote vraag in Eindhoven is natuurlijk wie de Duitser op moet volgen. Phillip Cocu (zonder club) Een terugkeer van Phillip Cocu lijkt op dit moment een logische keuze. Cocu werd ruim een jaar geleden ontslagen bij Derby County en zit sindsdien zonder club. In Eindhoven kende hij daarvoor met PSV wel succes, met onder meer drie landstitels in vijf seizoenen. Cocu liet onlangs weten open te staan voor een terugkeer. "PSV weet dat het me altijd kan bellen", zei hij in gesprek met Voetbal International. Daarin werd ook geopperd om dan Ruud van Nistelrooij als assistent te nemen.

Phillip Cocu was tussen 2013 en 2018 al hoofdtrainer van PSV - ANP

Onder Cocu behaalde PSV in het seizoen 2014/2015 het recordaantal van 88 punten, een clubrecord dat tot stand kwam met bijdragen van onder anderen Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Luuk de Jong. Ruud van Nistelrooij (Jong PSV) Het lijkt niet de vraag óf, maar vooral wannéér Van Nistelrooij de hoofdtrainer wordt in Eindhoven. "Ik hoop ooit, en dat is de droom die ik nu heb, PSV 1 te mogen trainen", sprak hij zijn ambities uit. Ruud van Nistelrooij over zijn toekomstplannen:

Van Nistelrooij eind 2021: 'Ik hoop ooit PSV 1 te mogen trainen' - NOS

Van Nistelrooij zet dit seizoen zijn eerste stappen als eindverantwoordelijke in de eerste divisie bij de Eindhovense beloften. De voormalige topspits wil zijn trainerscarrière echter stap voor stap opbouwen, zoals hij ook als speler deed. "Ik merk aan mezelf, onafhankelijk van de minder goede of goede verhalen, dat ik dit nodig heb." Als voetballer speelde Van Nistelrooij vier seizoenen met FC Den Bosch in de eerste divisie, voordat hij na een jaartje eredivisie bij sc Heerenveen de overstap maakte naar de Eindhovenaren. Wim Jonk (einde contract bij FC Volendam) Een andere oud-PSV'er die in aanmerking komt, is Wim Jonk. De trainer staat stijf bovenaan in de eerste divisie met FC Volendam, dat aanvallend en verzorgd voetbal speelt. Ook verdienden meerdere spelers onder zijn bewind al een miljoenentransfer.

Wim Jonk (rechts) in 1996 als speler van PSV na een doelpunt tegen FC Twente - ANP

Jonk liet in het Algemeen Dagblad weten ook wel open te staan voor een volgende stap: "Ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet leuk vind dat ik mijn naam weleens hoor in verband met eredivisieclubs." Ronald Koeman (zonder club) Voormalig bondscoach Ronald Koeman zit sinds zijn ontslag bij Barcelona zonder club, waarmee zich nog een oud-speler aandient voor de vacature. Koeman stapte in 2007 op de trein naar Valencia, zoals hij dat zelf omschreef. "Die komt maar eenmaal voorbij, daar moet je opspringen." Koeman wordt op de slotdag kampioen van de eredivisie in 2007:

Ontknoping 2007: PSV kampioen na miraculeuze slotdag - NOS

En mogelijk stopt die vijftien jaar later weer in Eindhoven. Om als gearriveerd topcoach al dan niet als tussenpaus de sterkhouders Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré, Mario Götze en Noni Madueke nog een jaartje in Eindhoven te houden om voor de prijzen te spelen. Koeman was slechts een seizoen werkzaam bij PSV, dat onder zijn leiding kampioen werd na het krankzinnigste competitieslot dat de eredivisie ooit heeft gekend. Henk Fraser (einde contract bij Sparta) De assistent-bondscoach van Oranje heeft een goede staat van dienst opgebouwd bij ADO Den Haag en Sparta, waarmee hij ondanks beperkte middelen het felbegeerde linkerrijtje haalde. Maar is hij al klaar voor de Nederlandse top?

Henk Fraser doet geheimzinnig over zijn toekomst - ANP