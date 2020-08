Fototentoonstelling Almere: 'Er was eerst niks en toen ineens een grote stad'

Memory voor grote mensen, zo noemt Michel Langendijk de totstandkoming van de tentoonstelling 'Almere Boven'. Maandenlang bestudeerde hij duizenden luchtfoto's van de Flevolandse stad - de oudste gemaakt in de jaren 60, de nieuwste maar een paar maanden oud. Voor de tentoonstelling, die vanaf vandaag te bezoeken is op vier locaties in Almere, selecteerde hij oude en nieuwe foto's die op precies dezelfde plaats zijn gemaakt. In combinatie weerspiegelen ze de geschiedenis van de stad.

De tentoonstelling is opgezet om te laten zien hoe snel Almere is uitgegroeid van polder tot de achtste stad van Nederland, vertelt Langendijk. "Dat is fascinerend." Hij noemt drie foto's die deze ontwikkeling in een notendop laten zien. De eerste is gemaakt in 1967, van het gemaal De Blocq van Kuffeler. "Dat noem ik de eerste foto van Almere", zegt Langendijk, hoewel hij zich ervan bewust is dat de stad pas jaren later ontstond. "Maar je ziet al precies de contouren van de dijk waar uiteindelijk land komt en waar de stad zal verrijzen."

Op een luchtfoto van een jaar later is een deel van het gebied achter het gemaal inmiddels leeggepompt. De derde foto, eerder dit jaar op dezelfde plek gemaakt, laat - naast opnieuw het gemaal - in de verte een stad met een skyline zien. "Er was eerst niks en plotseling is er dan een grote stad", beschrijft Langendijk het proces. "Daar zitten natuurlijk allerlei stappen tussen, maar toch. Vergelijk het met Amsterdam, die stad is er al meer dan 700 jaar. Almere bestaat nog geen 50 jaar en er wonen nu al meer dan 200.000 mensen."

Bekijk hieronder de luchtfoto's van het gemaal De Blocq van Kuffeler uit 1967, 1968 en 2020: