Turkse president Erdogan moet evenwichtskunst beoefenen in Kiev

In de reeks bezoeken van buitenlandse leiders aan Oekraïne komt vandaag de Turkse president Erdogan langs in Kiev. Hij heeft een goede relatie met de Russische president Poetin en Turkije heeft zich aangeboden als bemiddelaar in de crisis rond Oekraïne. Erdogan zal diplomatieke evenwichtskunst moeten laten zien, want Turkije heeft als lid van de NAVO beloofd dat het zijn bondgenootschappelijke verplichtingen zal nakomen als Rusland Oekraïne binnenvalt. De Russen hebben een groot aantal manschappen samengetrokken in het grensgebied met Oekraïne: tot nu toe wordt gemeld dat dat er ruim 100.000 zijn, maar de Oekraïense minister van Defensie stelt dat het al is opgelopen tot zo'n 115.000 man. De vrees bestaat dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen. Moskou spreekt tegen dat er zulke plannen zijn, maar wil wel allerlei garanties van het Westen over de toekomstige status van zijn buurland: Oekraïne mag wat Rusland betreft bijvoorbeeld nooit toetreden tot de NAVO. Het bondgenootschap zegt dat die keuze aan Oekraïne zelf is.

Correspondent Mitra Nazar: "We zien Turkije hier echt in een geopolitieke balanceer-act. Turkije heeft Oekraïne altijd gesteund, er zijn warme banden. Maar de relatie met Rusland is ook van cruciaal belang voor Erdogan. Turkije is afhankelijk van Russisch gas, en ook in Syrië heeft Turkije met Rusland te maken. Met de verkoop van drones aan Oekraïne heeft Turkije zich populair gemaakt in dat land, maar het Kremlin is daar niet blij mee. Turkije tast af, maar zal uiteindelijk toch proberen Rusland niet te hard in de voet te schieten door bijvoorbeeld sancties te steunen. Dat gebeurde ook ten tijde van de Russische annexatie van de Krim."