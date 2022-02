Rekenkamer onderzoekt oude miljoenendeal minister Staghouwer

De Noordelijke Rekenkamer gaat een gronddeal onderzoeken die minister van Landbouw Henk Staghouwer sloot in 2017. Staghouwer was toen gedeputeerde van de provincie Groningen. De Rekenkamer wil weten of onder zijn verantwoordelijkheid miljoenen euro's gemeenschapsgeld te veel zijn betaald voor landbouwgrond. Die grond was bedoeld voor een experimenteel dijkversterkings- en landbouwproject van de provincie en een waterschap. Falend provinciebeleid Het onderzoek volgt op publicaties van Nieuwsuur in mei vorig jaar over vriendjespolitiek bij de handel in landbouwgrond en falend provinciebeleid in de Eemspolder in Groningen. Naar aanleiding van die onthullingen vroegen verschillende Statenfracties de Noordelijke Rekenkamer om het onderzoek dat nu start.

Het project waar Staghouwer als gedeputeerde verantwoordelijk voor was, De Dubbele Dijk, draait om het verbeteren van de dijk tussen de gemeenten Delfzijl en Eemshaven. Er is een extra dijk achter de bestaande zeedijk aangelegd, met daartussen ruimte voor 'zilte landbouw'. In 2017 moest de provincie voor het project een specifiek stuk landbouwgrond van 50 hectare van een familiebedrijf kopen. De provincie wilde zó graag dat het project doorging, dat het miljoenen te veel betaalde. De marktwaarde van de grond lag rond de 3,5 miljoen euro. Maar in plaats van de grond te kopen, desnoods door middel van onteigening, betaalde Staghouwer 8 miljoen voor alleen de pacht van de grond voor een periode van 26 jaar. De provincie maakte het volledige bedrag vooraf in één keer over aan het familiebedrijf. Bovendien krijgt het bedrijf na 26 jaar de grond terug in bezit mét een miljoen euro extra als de grond niet meer in oorspronkelijke staat is. Op die manier betaalt de provincie zo'n 5 miljoen euro te veel voor de landbouwgrond.

Quote Ik denk dat de eigenaar hier een gouden deal heeft. Jacques Sluysmans, hoogleraar onteigeningsrecht, in mei vorig jaar