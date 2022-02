Hackers stelen 283 miljoen euro aan cryptomunten van Wormhole

Bij een hackaanval op cryptoplatform Wormhole is omgerekend ruim 283 miljoen euro aan cryptomunten gestolen. Het is de op drie na grootste cryptobankroof ooit, schrijft persbureau Reuters.

Er zijn volgens Wormhole 120.000 eenheden buitgemaakt van de cryptomunt ethereum, de grootste na bitcoin. Het bedrijf stelt dat de kwetsbaarheden in het systeem zijn hersteld, maar dat het netwerk nog altijd deels of volledig platligt.

Het platform biedt de hackers 10 miljoen dollar aan voor het vinden van het zwakke punt in het systeem, als ze de buit teruggeven, schrijft analysebureau Elliptic.

Miljarden

Via platforms als Wormhole kunnen gebruikers beleggen in of betalen met cryptomunten. Dat gebeurt zonder tussenkomst van traditionele banken. Deze financiële tak is een enorme groeimarkt: veel mensen beleggen erin nu sparen niets meer oplevert, of zelfs geld kost.

Volgens Elliptic gaat er inmiddels zo'n 219 miljard euro om in de zogenoemde DeFi-markt, oftewel gedereguleerde financiering. Maar het systeem is ook gevoelig gebleken voor hackers. Vorig jaar werd er voor ruim 9,3 miljard euro aan fraude gepleegd of buitgemaakt via hackaanvallen.

De grootste cryptobankroof tot nu toe was in augustus vorig jaar. Er werd toen voor ruim 540 miljoen euro aan cryptomunten ontvreemd. Uiteindelijk stortte de daders het leeuwendeel van dit bedrag terug. Mogelijk deden ze dat omdat het moeilijk is om grote bedragen wit te wassen op de cryptomarkt.