Hoe Apple en TikTok Facebook in problemen brengen

Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf neemt het aantal gebruikers dat dagelijks inlogt op Facebook af: met 1 miljoen, van 1,930 miljard naar 1,929 miljard. Het getal is zo klein, dat de top van het bedrijf het zonder moeite wist weg te poetsen in het persbericht en in het gesprek met analisten.

Nu is het zo dat Facebook al jaren kampt met problemen. Denk aan de Russische trollen, het dataschandaal met Cambridge Analytica of klokkenluider Frances Haugen die vorig jaar misstanden aan het licht bracht. Toch groeide het bedrijf vrolijk door. De vraag is nu of dat zo blijft. Drie ontwikkelingen zijn zorgelijk voor Facebook:

Toch is het voor een bedrijf dat staat voor ongeremde groei pijnlijk. Zien we hier het plafond van Facebooks groei? Voor topman Mark Zuckerberg zal het geen verrassing zijn. Hij weet als geen ander dat Facebook geen eeuwig leven gegeven is. Hij kocht niet voor niets in 2012 Instagram, twee later WhatsApp en deed een poging om Snapchat over te nemen.

Een meevaller voor Zuckerberg is dat het aantal mensen dat maandelijks inlogt nog wel groeit, zij het langzaam. Er is óók lichte groei zichtbaar bij wat Meta de 'familie van apps' noemt, waar ook WhatsApp en Instagram bij zitten. De grote groei is er voor nu over de hele breedte echter wel uit.

2. Privacymaatregel van Apple

Als je voor het eerst een app op je iPhone opent, kun je niet om de melding heen. De app vraagt of die je mag volgen op andere websites en apps. Het is een anti-volgmaatregel die Apple afgelopen jaar introduceerde.

Het bedrijf wil zijn klanten zo naar eigen zeggen meer privacy bieden. Volgens onderzoeksbureau Flurry heeft wereldwijd 80 procent 'nee' gezegd op de volgvraag. Het gevolg is dat adverteerders veel minder goed weten wie ze bereiken via de apps van Meta. Dus geven ze hun geld elders uit, bijvoorbeeld bij Apple zelf.