UCI geeft gehoor aan oproep: aangescherpte inspecties bij wegwedstrijden

De internationale wielerbond UCI geeft gehoor aan de roep uit het profpeloton om de veiligheid bij wielerwedstrijden te verbeteren. Na een serie ongelukken stelden diverse ploegleiders zelfs voor om een extern bedrijf de veiligheid van wielerwedstrijden te laten controleren.

De UCI reageert nu. De inspecties bij wegwedstrijden zullen worden aangescherpt. "We kunnen niet tolereren dat de ongelukken vaak het gevolg zijn van een gebrek aan respect voor de veiligheidsmaatregelen", aldus de bond in een verklaring. "Er zijn recent te veel serieuze crashes geweest. De UCI weet dat de renners boos zijn. We werken daarom samen met de renners, teams en organisatoren aan een hervorming van de veiligheidsmaatregelen."

De UCI zegt onder meer gebruik te willen gaan maken van nieuwe technologieën. De wielerbond wil daarnaast de sancties bij overtreding van de regels aanscherpen.

Zware valpartijen

Begin augustus stuurde wielrennersvakbond CPA al een brief naar de UCI met het verzoek dat de wielerbond zich meer inzet voor de veiligheid van renners. Aanleiding daarvoor was de afschuwelijke valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

Remco Evenepoel was kort daarna ook betrokken bij en zwaar ongeval. De Belgische renner, ploeggenoot van Jakobsen, viel tijdens de Ronde van Lombardije in een ravijn en mocht van geluk spreken dat hij daarbij 'slechts' een bekkenbreuk en kneuzing aan zijn rechterlong opliep.