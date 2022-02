Trainer Schmidt vertrekt na dit seizoen bij PSV

Roger Schmidt vertrekt na dit seizoen als trainer van PSV. De 54-jarige Duitser heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen, hoewel PSV graag met hem doorwilde.

"De afgelopen weken hebben we benut om goede gesprekken te voeren", zegt directeur voetbalzaken John de Jong in een verklaring. "Het was onze intentie om met Roger verder te gaan, maar hij heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. Dat vinden wij jammer, maar dit verandert niets aan onze doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen dit seizoen."

(Later meer)