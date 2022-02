Kramer reëel voor laatste olympische vijf kilometer: 'Staar me er niet blind op'

Ook een podiumplaats wordt gezien de concurrentie een flinke uitdaging, weet Kramer: "Dat is ook zo, maar het blijven de Spelen. Als ik een goede dag heb dan kan het zeker, maar ik staar me er niet blind op."

Met de oppermachtige Nils van der Poel en de sterke Patrick Roest en Jorrit Bergsma als voornaamste kanshebbers voor de medailles is het inderdaad niet aannemelijk dat Kramer in Peking zijn vierde olympische titel op de vijf kilometer zal veroveren.

Voor Kramer was de weg naar Peking er een met veel hobbels. In mei vorig jaar liet hij zich opereren aan zijn rug, waarna hij bij zijn eerste optreden in de wereldbeker in de B-groep op een ontluisterende negende plaats eindigde. Daarop besloot Kramer alles op het olympisch kwalificatietoernooi te zetten. Met succes.

In Thialf reed hij naar de derde tijd op de 5.000 meter, waarna de selectiecommissie besloot om de viervoudig olympisch kampioen ook aan te wijzen voor de ploegenachtervolging én de massastart.

Vanwege zijn matige internationale prestaties is Kramer zondag ingedeeld in de eerste helft van het schema, waardoor hij waarschijnlijk weinig zal hebben aan zijn tegenstander.

"Dat is niet ideaal, zeker niet", zegt hij. Maar erg druk maakt de ervaren Kramer zich er niet om. "Naar jezelf kijken is het belangrijkste. Ik moet zorgen dat ik twaalf goede ronden rijd, dan gaan we het zien."