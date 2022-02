D66'er Belhaj voorzitter enquêtecommissie Fraudebeleid

D66-Kamerlid Salima Belhaj wordt voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. De commissie gaat onder de loep nemen hoe de overheid fraude bestrijdt en daarbij in het verleden "is tekortgeschoten in de dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers", zo staat in de opdracht.

Directe aanleiding voor de enquête zijn de harde conclusies in de eerdere parlementaire onderzoeken naar de toeslagenaffaire en het functioneren van organisaties als het UWV en het CBR.

Defensiewoordvoerder

Belhaj leidde al de commissie die de enquête heeft voorbereid en nu is zij door haar collega's dus ook aangewezen als voorzitter van de enquêtecommissie. De D66'er zit sinds begin 2016 in de Kamer. Zij voert onder meer het woord over defensie en integratie.

Belhaj was vorig jaar de eerste ondertekenaar van een motie waarin het kabinet werd opgeroepen meer mensen die voor Nederland hadden gewerkt uit Afghanistan te evacueren dan alleen tolken. Eerder zat ze in de gemeenteraad in Rotterdam.

De andere leden van de enquêtecommissie zijn Michon-Derkzen (VVD), Peters (CDA), Van Nispen (SP), Maatoug (GroenLinks), Van Raan (Partij voor de Dieren), Azarkan (Denk) en Simons (Bij1).

Zwaarste middel

Kamervoorzitter Bergkamp benadrukte vanochtend dat een enquête het zwaarste instrument van de Kamer is. Bij een enquête zijn getuigen verplicht te verschijnen en ze worden onder ede verhoord. Bergkamp noemde het een extra dimensie van het onderzoek dat ook de rol van de Tweede Kamer wordt bekeken.

Belhaj zei dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn en dat er ook nog steeds nieuwe informatie bij komt. Ze wees onder meer op het PwC-onderzoek van vorige week, waarin staat dat de Belastingdienst niet alleen op nationaliteit, maar ook op uiterlijk selecteerde.

Dat door de ingewikkelde regels veel burgers door de bomen het bos niet meer zien en dat de toeslagenaffaire de levens van onschuldige ouders en kinderen heeft geruïneerd, is volgens Belhaj de belangrijkste motivatie van de leden van de commissie.

De komende tijd doet de commissie eerst 'verdiepend onderzoek' en voert daarbij besloten gesprekken. De openbare verhoren worden in het voorjaar van volgend jaar gehouden. Het is de bedoeling dat het eindrapport eind volgend jaar klaar is.