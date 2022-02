'Instanties faalden bij racistische treiterij gezin in Giethoorn'

Er zullen lessen worden getrokken uit de zaak, laat het OM Oost-Nederland in een aanvullende reactie aan de NOS weten. Slechts in een geval is er volgens de aanklager overtuigend bewijs gevonden voor een strafbaar feit, namelijk de vernieling van een autospiegel. "Wij realiseren ons dat dit een teleurstellend bericht voor de moeder moet zijn."

Het OM erkent tegen Zembla dat de casus strafrechtelijk gezien om een andere benadering vraagt "dan de aanpak op incidentniveau die tot nu toe heeft plaatsgevonden". Tot voor kort was een deel van de aangiftes en meldingen volgens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland niet in beeld bij de zogenoemde discriminatie-officier.

Volgens het onderzoeksprogramma heeft de gemeente niet gereageerd op hulpverzoeken van het gezin en deed de politie de reeks incidenten onterecht af als kattenkwaad. Ook zou bewijsmateriaal zijn zoekgeraakt, zou geweigerd zijn aangiftes op te nemen en was het Openbaar Ministerie onvolledig geïnformeerd over de zaak.

De moeder en zoon zeggen binnenkort te verhuizen vanwege de treiterijen. Vijfmaal werd een zijspiegel van hun auto afgetrapt door de groep jongeren, die 's avonds langs het huis fietste en kwetsende leuzen riep. In de tv-uitzending van vanavond zijn beveiligingsbeelden van incidenten te zien.

Gesprek leidt tot 'escalatie'

"Ik voel die stress dat ze elk moment kunnen komen", zegt de 15-jarige Yusuf tegen Zembla. Hij en zijn moeder Hatice Yilmaz wonen sinds 2012 in Giethoorn. Op zijn basisschool werd hij naar eigen zeggen regelmatig racistisch uitgescholden.

Zijn school erkent dat pestgedrag in een schriftelijke reactie aan het tv-programma. Er is ook een gesprek over geweest met alle betrokken partijen, maar dat heeft volgens de schooldirecteur juist tot escalatie geleid. "Hierin heeft de opstelling van moeder Yilmaz zeker een rol gespeeld", staat in de brief.

"Ik kan wel een beetje vurig overkomen, maar ik weet mijn grenzen", reageert Yilmaz op de woorden van de directeur. Uiteindelijk heeft ze haar zoon naar een andere school gestuurd.

'Opdonderen'

In oktober 2020 werd het gezin voor het eerst belaagd door de groep jongeren. Ze gooiden kastanjes tegen de ramen en riepen "opdonderen". Yusuf zegt dat een aantal van de daders voormalig klasgenoten zijn. Yilmaz wilde aangifte doen, maar zou te horen hebben gekregen dat dit niet mogelijk was "wegens het ontbreken van een strafbaar feit".

Volgens juridische experts had de politie het incident destijds als mogelijk racistisch moeten registreren. Dan had het OM kunnen oordelen of er voldoende bewijs was voor vervolging.

De gemeente Steenwijkerland, waar Giethoorn onder valt, heeft volgens Zembla geen reactie gestuurd op twee hulpverzoeken van het gezin. Wel zou achter de schermen zijn afgesproken dat politie en buurtmedewerkers de meldingen zouden oppakken.

Stopgesprek

Een aantal vernielingen later had de politie een zogenoemd stopgesprek met de groep jongeren, een goede aanpak volgens experts. Een van de jongens bekende de autospiegel te hebben vernield, maar werd vanwege zijn leeftijd niet strafrechtelijk vervolgd.

De dader is later door het OM verzocht een schadebedrag van 100 euro te betalen. Vanwege gebrek aan bewijs zijn alle dossiers inmiddels gesloten, meldt het onderzoeksprogramma. "Ik ben zeer teleurgesteld over deze uitkomst. Wij zijn het vertrouwen in de instanties helemaal kwijt", reageert Yilmaz.