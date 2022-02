ING vreest dat klanten door hoge inflatie hypotheek niet kunnen betalen

ING zet geld opzij om het risico op te vangen dat klanten hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Door de hoge inflatie zijn hypotheekklanten meer geld kwijt aan energie en voedsel en hebben sommige mensen te weinig geld om de hypotheek te kunnen betalen, denkt de bank.

De inflatie liep in januari volgens voorlopige cijfers van het CBS op naar 7,6 procent in Nederland. Dat is de hoogste inflatie in decennia.

Op dit moment zijn er nog niet meer klanten die betalingsproblemen hebben, maar die gaan er volgens ING wel komen. "De inflatie is gigantisch opgelopen", zegt Steven van Rijswijk, de hoogste baas bij ING. "Consumenten moeten meer betalen voor dezelfde producten. Klanten die al in de problemen zitten, kunnen daar last van krijgen. Daarom hebben we extra geld in de stroppenpot gestopt."

Het gaat om 346 miljoen euro, het hoogste bedrag dat de bank in ruim een jaar apart zette.

Winst verdubbeld

Ondanks die tegenvaller maakte ING het afgelopen jaar weer net zo veel winst als voor de coronacrisis: 4,8 miljard euro. Dat is bijna twee keer zo veel als in 2020, toen de bank nog miljarden opzij moest zetten voor het geval bedrijven in problemen zouden komen.

De bank leende afgelopen jaar meer geld uit aan klanten. Tegelijkertijd bleef er extra spaargeld binnenkomen. In 2021 ging het om een bedrag van meer dan 10 miljard euro dat klanten naar de bank brachten en ruim 30 miljard dat extra werd uitgeleend.

De winst had nog hoger kunnen uitvallen. ING moest 180 miljoen euro uittrekken om klanten te compenseren die in het verleden te veel rente hebben betaald. Ook voor het afstoten van de consumentenbank in Frankrijk werd geld opzijgezet: 141 miljoen euro. Het spaargeld van 1 miljoen Franse klanten levert de bank te weinig op en mede daarom wil ING ervan af.